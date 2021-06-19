Білорусь не прийматиме літаки з України, а тарифи на газ зростатимуть. Головні новини 19 червня

«Главком» підготував п'ять найголовніших новин за 19 червня

Місячна ціна для побутових споживачів газу в Україні продовжить рости, Білорусь не буде приймати пасажирські літаки, що прямують з України, Єрмак зустрівся з фігуранткою «справи Шеремета», в Ужгороді горіло ромське поселення, а на чемпіонаті України встановили рекорд у стрибках із жердиною. Такими були головні новини 19 червня.

Білорусь не прийматиме літаки з України

Білорусь не буде приймати пасажирські літаки, що прямують з України. Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко під час відвідування в Мінську дитячої лікарні № 2.

«Раз Україна закрила нам проліт, то й ми просто не будемо приймати з України літаки», – наводить слова Лукашенка офіціозний Telegram-канал «Пул Першого».

Як повідомлялося раніше, влада України закрила повітряний простір для білоруських авіакомпаній наприкінці травня слідом за європейськими країнами після того, як 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега, що знаходилися на борту.

Місячний тариф на газ зростатиме

Місячна ціна для побутових споживачів газу в Україні продовжить рости, оскільки вона пов’язується з ціною на газ на світових ринках. А на них ціна на «блакитне паливо» останнім часом неухильно підвищується.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Міністр зазначив, що через ситуацію на європейських газових ринках ціна газу в Україні зростатиме. Водночас найбільш вигідним для споживачів стане річний тариф на газ, оскільки ціна за цим тарифом зафіксована до 30 квітня 2022 року.

В Ужгороді горіло ромське поселення

В Ужгороді внаслідок пожежі на території ромського поселення згоріли декілька хат.

Голова громадської організації «Об’єднання ромів Ужгорода» Мирослав Горват підтвердив виданню інформацію про те, що в Ужгороді в мікрорайоні Шахта 18 червня близько 23-ї години сталася пожежа на території ромського поселення.

За його словами, травмованих та загиблих у пожежі нема. Вогонь у всіх хатах уже погасили.

Разом з тим, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка повідомив, що внаслідок пожежі згоріло близько сім маленьких хат.

На чемпіонаті України встановили рекорд у стрибках із жердиною

Новий рекорд України у стрибках з жердиною встановлено на чемпіонаті країни з легкої атлетики, що триває у Луцьку.

Після взятої висоти 4 метри 30 сантиметрів Марина Килипко залишилася в секторі одна. У кожній наступній спробі харків'янка підіймала планку на 10 сантиметрів, а коли її встановили на позначці чотири сімдесят, Кіліпко взяла цю висоту з першої спроби! Таким чином, Марина перевершила своє ж досягнення на 5 сантиметрів, яке вона встановила 5 років тому на змаганнях в Італії.

Виконавши норматив та перемігши на чемпіонаті України Кіліпко завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у Токіо.

Єрмак зустрівся з фігуранткою «справи Шеремета»

Військовий медик Яна Дугарь, що є підозрюваною у справі про вбивство у Києві білоруського журналіста Павла Шеремета, мала зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Як зазначили у пресслужбі, члени Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України здійснюють громадський контроль за перебігом розслідування убивства Шеремета, і в рамках цього контролю у суботу вони зустрілися із Дугарь.

До Офісу президента Дугарь навідалася зі своїм адвокатом. До зустрічі також приєдналися керівник Офісу Єрмак та його заступники Андрій Смирнов та Роман Машовець.

«Фахівці Ради не втручаються у роботу судів чи правоохоронних органів, але на основі аналізу конкретних справ можуть надавати юридичну підтримку у конкретних випадках або вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета є дуже резонансною. Тому Консультативна рада здійснює громадський контроль за перебігом розслідування цього кримінального провадження», – повідомили у пресслужбі.