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    Америка готує нові санкції проти Росії через Навального

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    Опозиціонер Олексій Навальний засуджений на 2 роки та 8 місяців ув'язнення у справі &laquo;Ів Роше&raquo;&nbsp; - Америка готує нові санкції проти Росії через Навального

    Опозиціонер Олексій Навальний засуджений на 2 роки та 8 місяців ув'язнення у справі «Ів Роше» 

    Фото з відкритих джерел

    Радник Байдена анонсував підготовку другого санкційного пакету

    Нові санкції проти Російської Федерації Сполучені Штати Америки можуть ввести зокрема за отруєння і арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN.

    «Важливо розуміти, що ми ввели санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального. Зараз ми знаходимося в процесі підготовки другого набору санкцій, які будуть застосовані в цій ситуації», – заявив він.

    Раніше радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газогону «Північний потік – 2». Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти цього проекту.

    Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

    У ході двосторонньої зустрічі президент США Джо Байден попередив російського лідера Володимира Путіна про те, що наслідки можливої смерті російського опозиціонера Олексія Навального будуть катастрофічними для Росії.

    Читайте також: Байден не розпочне війну з Росією через Навального чи Донбас

    Теги: Донбас США Джозеф Байден санкції Путін отруєння арешт Олексій Навальний президент Вашингтон радник
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    Америка готує нові санкції проти Росії через Навального