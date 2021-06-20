Америка готує нові санкції проти Росії через Навального

Опозиціонер Олексій Навальний засуджений на 2 роки та 8 місяців ув'язнення у справі «Ів Роше»

Радник Байдена анонсував підготовку другого санкційного пакету

Нові санкції проти Російської Федерації Сполучені Штати Америки можуть ввести зокрема за отруєння і арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN.

«Важливо розуміти, що ми ввели санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального. Зараз ми знаходимося в процесі підготовки другого набору санкцій, які будуть застосовані в цій ситуації», – заявив він.

Раніше радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газогону «Північний потік – 2». Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти цього проекту.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

У ході двосторонньої зустрічі президент США Джо Байден попередив російського лідера Володимира Путіна про те, що наслідки можливої смерті російського опозиціонера Олексія Навального будуть катастрофічними для Росії.