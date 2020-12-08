ЄС посилює вимоги для туристів

У дорослих і дітей із шести років братимуть відбитки пальців

У дорослих і дітей із шести років братимуть відбитки пальців

Для дітей вік обов'язкової здачі відбитків пальців знижений з 12 до шести років

В Євросоюзі у вівторок, 8 грудня, попередньо узгодили нові вимоги для всіх одержувачів короткострокових і довгострокових віз держав ЄС. Про це йдеться в опублікованій пресслужбою Ради ЄС заяві.

Відзначається, що Рада Євросоюзу і Європарламент узгодили проміжну угоду про основні елементи посилення єдиної європейської Візової інформаційної системи (VIS), що передбачає збір і постійний контроль додаткової інформації, включаючи збір нової біометричної інформації.

Нова угода, зокрема, оновлює вимоги про збирану біометричну інформацію. У новій базі більше не використовуватимуться оцифровані паперові фотографії, а лише цифрові знімки високої роздільної здатності, що містять всі параметри для використання в програмах розпізнавання облич. Для дітей вік обов'язкової здачі відбитків пальців знижений з 12 до шести років.

Рішення носить проміжний характер, для його набуття чинності ще потрібно ряд юридичних етапів, включаючи остаточне затвердження фінального документа Радою ЄС, тому дата його вступу в силу ще не визначена.

«Основні доповнення включають: посилення правил безпеки в рамках процедури видачі короткострокових віз, включення в базу даних інформації про довгострокові візи і види на проживання, забезпечення постійної сумісності системи VIS та інших систем і баз даних ЄС і перехресну перевірку даних з них», - йдеться в повідомленні.

У документі пояснюється, що дана угода передбачає при видачі будь-якої короткострокової візи повний збір інформації про одержувача за всіма міграційними і поліцейськими базами даних ЄС, включаючи Шенгенську інформаційної системи, систему контролю в'їзду-виїзду, Європейську систему дозволів на поїздки, в якій повинні реєструватися навіть громадяни країн, що мають безвізові угоди з ЄС, базу Європолу, міграційну базу всіх прохачів політичного притулку Eurodac, ряд елементів бази даних Інтерполу та інших.

В даний час перевірка одержувачів віз по цих баз даних здійснюється у вибірковому порядку і лише в частково автоматизованому режимі. Нова система повинна забезпечити перевірку 100% осіб, що запитали візи.