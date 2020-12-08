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    Засідання Ради асоціації Україна-ЄС перенесено на лютий

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    Україна та ЄС домовилися провести Раду асоціації у лютому 2021 року - Засідання Ради асоціації Україна-ЄС перенесено на лютий
    Україна та ЄС домовилися провести Раду асоціації у лютому 2021 року
    Фото: Кабмін

    Україна та ЄС обговорять, зокрема, укладення угоди про Спільний авіаційний простір

    Засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке спершу мало відбутися у грудні 2020 року, відбудеться 11 лютого 2021 року.

    Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після онлайн-зустрічі з головним димломатом ЄС Жозепом Боррелем та єврокомісаром з питань сусідства й розширення Олівером Варгеї. 

    «Сторони домовилися провести чергове засідання Ради асоціації в Брюсселі 11 лютого 2021 року», - зазначають у повідомленні

    За словами Дениса Шмигаля, Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків для практичного втілення домовленостей Саміту Україна-ЄС, зокрема оновлення параметрів Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

    Також у комюніке зазначають, що сторони домовилися «докласти зусиль» для підписання під час засідання Ради асоціації Угоди про Спільний авіаційний простір, відомої також як угода про «відкрите небо». 

    Зазначимо, 1 грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні, а також досягнення й провали в імплементації угоди про асоціацію протягом останнього року.

    У документі, зокрема, вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні. Утім, у Брюсселі також вказали і на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.

     

    Теги: ЄС Єврокомісія Асоціація з ЄС Україна Денис Шмигаль
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