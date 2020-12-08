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    Wizz Air відновлює рейси з України до 10 країн ЄС

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    Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити ту чи іншу країну зі списку &laquo;зеленої&raquo; зони - Wizz Air відновлює рейси з України до 10 країн ЄС
    Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити ту чи іншу країну зі списку «зеленої» зони
    Фото: flickr.com

    Лоукостер планує у грудні відновити рейси з Києва, Львова та Харкова до 10 країн

    Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air поновлює низку авіарейсів з України. Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

    «Wizz Air оголошує про відновлення низки рейсів з та до українських міст. Відтак, пасажири мають нагоду забронювати квитки на довгоочікувані рейси з Києва, Львова та Харкова до міст у Польщі, Німеччині, Австрії, Данії, Естонії, Угорщині, Італії, Португалії, Словаччини та Литви», - йдеться у повідомленні.

    У грудні 2020 року Wizz Air відновлює перельоти з Києва до Копенгагена, Пардубіце, Біллунна, Відня, Кракова, Лісабона, Гамбурга, Будапешта, Неаполя, Познані, Братислави, Катовіце; зі Львова до Берліна, Щецина, Братислави, Пардубіце, Вільнюса, а також з Харкова до Кракова, Дортмунда, Відня, Гданська та Вроцлава.

    «Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити ту чи іншу країну зі списку «зеленої» зони. У такому разі виконання цих перельотів буде відкладено відповідно», - зауважили в компанії.

    Якщо авіакомпанія буде змушена скасувати рейс, клієнти, бронювання яких зазнали змін, автоматично отримують 120-відсоткову компенсацію від початкового тарифу, нарахованого як WIZZ-кредит, яким можна скористатися впродовж 24 місяців з моменту скасування рейсу.

    Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування - Wizz Air зобов'язується надати його впродовж 30 днів з моменту отримання запиту на компенсацію тим самим методом, яким було здійснено оплату.

    Пасажири, які забронювали квитки через турфірми, мають звернутися до них із запитом про відшкодування.

    Wizz Air почала працювати в Україні у 2008 році. За минулий період перевезла понад 11 млн пасажирів до/з українських аеропортів.

    Напередодні Wizz Air заявив про критичне зниження обсягів продажів квитківЧисло пасажирів в листопаді знизилося на 85% порівняно з тим самим місяцем минулого року, оскільки обмеження, пов'язані з пандемією, продовжили спад у сфері подорожей.
    Теги: ЄС туризм літак Wizz Air авіаперевезення Україна мандрівка
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