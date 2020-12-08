Wizz Air відновлює рейси з України до 10 країн ЄС
Лоукостер планує у грудні відновити рейси з Києва, Львова та Харкова до 10 країн
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air поновлює низку авіарейсів з України. Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
«Wizz Air оголошує про відновлення низки рейсів з та до українських міст. Відтак, пасажири мають нагоду забронювати квитки на довгоочікувані рейси з Києва, Львова та Харкова до міст у Польщі, Німеччині, Австрії, Данії, Естонії, Угорщині, Італії, Португалії, Словаччини та Литви», - йдеться у повідомленні.
У грудні 2020 року Wizz Air відновлює перельоти з Києва до Копенгагена, Пардубіце, Біллунна, Відня, Кракова, Лісабона, Гамбурга, Будапешта, Неаполя, Познані, Братислави, Катовіце; зі Львова до Берліна, Щецина, Братислави, Пардубіце, Вільнюса, а також з Харкова до Кракова, Дортмунда, Відня, Гданська та Вроцлава.
Якщо авіакомпанія буде змушена скасувати рейс, клієнти, бронювання яких зазнали змін, автоматично отримують 120-відсоткову компенсацію від початкового тарифу, нарахованого як WIZZ-кредит, яким можна скористатися впродовж 24 місяців з моменту скасування рейсу.
Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування - Wizz Air зобов'язується надати його впродовж 30 днів з моменту отримання запиту на компенсацію тим самим методом, яким було здійснено оплату.