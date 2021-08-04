ЄС радить Україні припинити видачу двох закордонних паспортів

В ЄС очікують, що Україна припинить видавати два чинні паспорти для виїзду за кордон

У 2020 році в Євросоюзі знайшли 50 тисяч українців, які перебували там нелегально

У Європейському Союзі опублікували звіт про дотримання Україною умов для продовження безвізу. В цілому українська влада дотримується необхідних вимог, але їй радять покращити боротьбу з корупцією та припинити практику видачі двох чинних закордонних паспортів. Про це йдеться у звіті Єврокомісії.

Загалом у ЄС відзначили співпрацю з Україною у різних важливих транскордонних питаннях. Там вказали, що за 2020 рік кількість українців, які просили притулку в ЄС, впала на 37%. Також на 15% знизилися і кількість відмов у в’їзді до країн-членів ЄС. Водночас у 2020 році в Євросоюзі знайшли 50 тисяч українців, які перебували там нелегально. Це на 9 тисяч більше, аніж попереднього року.

Також країни-члени ЄС визнали хорошою співпрацю з Україною у питанні безпеки. Зокрема там привітали низку реформ правоохоронних органів – законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, ухвалений у першому читанні законопроєкт про реформу СБУ, а також ухвалений законопроєкт про боротьбу з організованою злочинністю. Водночас у ЄС згадали і про скандальне рішення Конституційного суду, яке зруйнувало антикорупційну інфраструктуру. Українська влада ще поки не до кінця її відновила.

У зв’язку з цим Єврокомісія оприлюднила низку рекомендацій для України:

Продовжувати докладати зусиль для зменшення кількості нелегалів з України в ЄС;

Скасувати практику видачі двох чинних закордонних паспортів та анулювати ті, які вже були видані;

Підвищити ефективність антикорупційних установ, ухвалити необхідне законодавство для встановлення чіткого статусу НАБУ;

Здійснювати прозорий та деполітизований конкурс на посади голів НАБУ, САП та АРМА, а також прокурорів;

Створити для НАБУ умови для самостійної прослушки;

Підвищити ефективність боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей.

«В цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації. Однак необхідні подальші зусилля для вирішення проблеми необґрунтованих заяв про надання притулку, а також у сферах боротьби з корупцією, відмивання грошей та запобігання та боротьби з організованою злочинністю», – йдеться у звіті.

Зазначимо також, українські ковід-сертифікати пройшли технічне оцінювання у ЄС. Наразі залишається політична частина взаємовизнання – погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами.

Дрдамо, що днями Швейцарія відкрилась для українців: що потрібно знати туристам.

27 липня Іспанія відкрилась для українських туристів. Для усіх пасажирів (у тому числі для дітей), які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отриманий QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.

Напередодні влада Люксембургу дозволила в'їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний Covid-тест.

Як повідомлялося раніше, із 18 липня громадяни України можуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

Зазначимо, що для українців вже відкриті щонайменше 124 країни світу.