Іспанія відкрилась: що треба знати українським туристам

У Міністерстві закордонних справ роз'яснили, що треба зробити перед поїздкою до Іспанії

Із 27 липня українці вже можуть потрапити до Іспанії відповідно до рекомендацій Ради Європейського Союзу. Отже, від сьогодні Україну включено до переліку країн, на резидентів яких поширюються загальні обмеження щодо в’їзду до Іспанії. Про це можна дізнатись на сайту МЗС України.

Для усіх пасажирів (у тому числі для дітей), які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отриманий QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.

«Усі пасажири, які мають на меті в’їхати до Іспанії, підлягають проходженню санітарного контролю у першому пункті в’їзду, який передбачає щонайменше перевірку документів, візуальне обстеження та замір температури безконтактним способом», – розповіли у міністерстві.

При цьому, відповідно до роз’яснень посольства Іспанії в Україні, вимога щодо надання довідки про вакцинацію або негативний результат тестування на наявність Covid–19 не застосовується.

МЗС попереджає, що інформація оновлюється щотижня, тому просять мандрівників це враховувати при плануванні подорожі та додатково перевіряти дані перед поїздкою.

Додамо, що уже 14 країн ЄС відкрили кордони для українських туристів.

У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест, підкреслили в МЗС.

У міністерстві звернули увагу, що конкретні умови в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися, і закликали перевіряти усі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин на інтерактивній карті.

Тим часом Україна планує запровадити самоізоляцію для невакцинованих мандрівників.

Крім того, Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів. Вони стосуються й українців.