Люксембург відкриває кордони для громадян України: умови в'їзду

В'їзд українцям на територію Люксембургу дозволений при дотриманні декількох умов

Влада Люксембургу дозволила в'їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний Covid-тест. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС», - написав Кулеба.

Зазначимо, в'їзд українцям на територію Люксембургу дозволений при дотриманні декількох умов. Зокрема, власникам біометричних закордонних паспортів громадянина України, термін дії яких не перевищує 6 місяців. Також буде потрібно надати наступні документи:

підтвердити мету поїздки;

фінансову спроможність;

поліс медичного страхування, який визнається в країнах ЄС.

Крім того, перед посадкою в літак потрібно надати один з сертифікатів:

про щеплення від коронавірусу вакцинами, визнаними в ЄС, - AstraZeneca , BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson або Moderna, (повністю вакцинованою людина вважається після 14 днів з дати другого уколу);

довідку про одужання, що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус і не потребує карантину;

негативний тест на коронавірус в електронному або паперовому вигляді, який зроблений не пізніше 72 годин до моменту вильоту літака.

Як повідомлялося раніше, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.