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    Люксембург відкриває кордони для громадян України: умови в'їзду

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    Люксембург відкрив кордони для українців - Люксембург відкриває кордони для громадян України: умови в'їзду
    Люксембург відкрив кордони для українців
    Фото з відкритих джерел

    В'їзд українцям на територію Люксембургу дозволений при дотриманні декількох умов

    Влада Люксембургу дозволила в'їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний Covid-тест. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС», - написав Кулеба.

    Зазначимо, в'їзд українцям на територію Люксембургу дозволений при дотриманні декількох умов. Зокрема, власникам біометричних закордонних паспортів громадянина України, термін дії яких не перевищує 6 місяців. Також буде потрібно надати наступні документи:

    • підтвердити мету поїздки;
    • фінансову спроможність;
    • поліс медичного страхування, який визнається в країнах ЄС.

    Крім того, перед посадкою в літак потрібно надати один з сертифікатів:

    • про щеплення від коронавірусу вакцинами, визнаними в ЄС, - AstraZeneca , BioNTech / Pfizer, Johnson & Johnson або Moderna, (повністю вакцинованою людина вважається після 14 днів з дати другого уколу);
    • довідку про одужання, що підтверджує, що людина перехворіла на коронавірус і не потребує карантину;
    • негативний тест на коронавірус в електронному або паперовому вигляді, який зроблений не пізніше 72 годин до моменту вильоту літака.

    Як повідомлялося раніше, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

    Читайте також: Подорожі за кордон: МЗС дало рекомендації українцям

    Теги: МЗС ЄС літак документи щеплення кордон Дмитро Кулеба страхування коронавірус Люксембург
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    Люксембург відкриває кордони для громадян України: умови в'їзду