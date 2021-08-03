Швейцарія відкрилась для українців: що потрібно знати туристам

При в’їзді до Швейцарії необхідно пред’явити один із документів щодо Covid-19

Уряд Швейцарії зняв обмеження на в'їзд в країну для українських туристів. Про це повідомляє інформаційний портал Міністерства закордонних справ України.

Для в'їзду до Швейцарії необхідно пред'явити:

сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози пройшло 14 днів) вакцинами Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria / Covishield), Janssen / Johnson & Johnson, Sinopharm / BIBP, Sinovac (CoronaVac);

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до в'їзду;

негативний результат тесту на антигени, зроблений за 48 годин до в'їзду;

підтвердження про те, що перехворіли Covid-19 протягом останніх шести місяців і одужали.

При цьому наголошується, що для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів з небезпечними штамами коронавірусу і перебували на території цих регіонів понад 10 днів і не щеплені або не можуть довести, що за останні шість місяців хворіли Covid-19, передбачено 10-денний карантин.

Для того, щоб відправитися до Швейцарії літаком, слід завчасно заповнити в’їзний онлайн-формуляр.

Також Абу-Дабі скасовує карантин для українців.

27 липня Іспанія відкрилась для українських туристів. Для усіх пасажирів (у тому числі для дітей), які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отриманий QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії. Напередодні влада Люксембургу дозволила в'їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний Covid-тест.

Як повідомлялося раніше, із 18 липня громадяни України можуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

Зазначимо, що для українців вже відкриті щонайменше 124 країни світу.