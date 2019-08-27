ЄС відмовився від російських кораблів для доставки астронавтів на МКС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: МКС (Роскосмос)

Замість російських кораблів Європейське космічне агентство буде використовувати американські

Європейське космічне агентство (ЕКА) припиняє польоти своїх астронавтів до Міжнародної космічної станції (МКС) на російських кораблях. Про це заявив глава представництва ЄКА в РФ Рене Піышель, виступаючи на Євразійському аерокосмічному конгресі в Москві, повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначив Пішель, політ італійця Луки Пармітано в липні 2019 року був останнім на російському «Союзі».

«У найближчі роки наші астронавти будуть літати на американських кораблях», - сказав він.

Як пізніше уточнив Пішель, це може бути тимчасовим заходом, оскільки пов'язане з появою американських кораблів, а також з контрактними відносинами Європейського космічного агентства з NASA по роботі на МКС.

Нагадаємо, з 2011 року до Міжнародної космічної станції (МКС) з пілотованих кораблів літають тільки російські кораблі «Союз». У США нові космічні кораблі для пілотованих польотів розробляють компанії SpaceX і Boeing.

Як повідомлялось, 24 серпня, транспортний корабель «Союз МС-14» з роботом «Федором» на борту не зміг пристикуватися до Міжнародної космічної станції (МКС) через збій в системі стикування. Стиковка з другої спроби сталася 27 серпня.

Джерело: РБК-Україна