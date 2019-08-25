Астрономи знайшли джерело загадкових сигналів з космосу



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Магнетари – це особливий вид нейтронних зірок

Вчені заявили про те, що їм вдалося знайти можливе джерело швидких радіосплесків (FRB) – сигналів з космосу, походження яких довгий час залишалося загадкою для дослідників. На їхню думку, сплески можуть продукувати магнетари.

Про це повідомляє Science Alert.

В ході дослідження вчені простежили за спалахами магнетара XTE J1810-197. За їх словами, вони демонструють «незвичайну схожість» з FRB. Цього недостатньо, щоб однозначно стверджувати, що загадкові сигнали є наслідком активності магнетарів, але на даний момент це найбільш правдоподібне пояснення їх природи.

Магнетари – це особливий вид нейтронних зірок. Вони володіють магнітним полем в квадрильйон раз більш сильнішим, ніж у Землі. Що стає причиною такого сильного магнітного поля, дослідники не знають.

На даний момент відомо не так багато магнетарів: вони існують лише близько 10 тисяч років. XTE J1810-197 – один з найбільш незвичайних магнетарів. Він відноситься до числа чотирьох подібних зірок, які продукують радіохвилі, але тільки він робить це з перервами. Магнетар був відкритий в 2003 році і тоді вчені зафіксували радіохвилі, які виходять від нього, а в 2008 році він загадковим чином притих. Але в грудні минулого року XTE J1810-197 чомусь знову прокинувся.

Вперше швидкі радіосплески були помічені в 2007 році, проте визнаного пояснення вони не отримали до цих пір. Невідоме і їх джерело: воно можуть розташовуватися і в нашій Галактиці, і за її межами, і навіть на Землі, формуючись технічними пристроями.

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