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    ЄС внесе у білоруський санкційний список до 20 осіб – ЗМІ

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    Олександра&nbsp;Лукашенка у списку немає - ЄС внесе у білоруський санкційний список до 20 осіб – ЗМІ
    Олександра Лукашенка у списку немає

    Список можуть розширити найближчими тижнями

    Європейський Союз планує включити у санкційний список щодо Білорусі від 15 до 20 осіб.

    Про це стало відомо кореспонденту «Радіо Свобода» Рікарду Джозвяку із власних джерел.

    «Чиновник, що обіймає високу посаду в ЄС, розповів, що під санкції Євросоюзу потраплять 15-20 осіб з Білорусі», - написав журналіст у Twitter.

    Він додав, що раніше чув від джерел про намір запровадити санкції щодо «близько дюжини» людей.

    «У будь-якому випадку це невелике число, але ідея полягає в тому, що воно може зрости у найближчі тижні чи місяць», - пояснив журналіст.

    Раніше журналіст повідомляв, що ЄС повинен погодити і затвердити санкційний список посадовців режиму Лукашенка наступного тижня. Самого ж Лукашенка у списку немає.

    Варто додати, що 27 і 28 серпня в Берліні відбудеться зустріч глав МЗС Євросоюзу, де будуть обговорюватись санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах у Білорусі. 

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко чиновник журналіст
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