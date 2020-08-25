  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Євросоюз наступного тижня планує затвердити санкції щодо білоруських посадовців – ЗМІ

    • Розсилка
    &nbsp;Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися - журналіст - Євросоюз наступного тижня планує затвердити санкції щодо білоруських посадовців – ЗМІ
     Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися - журналіст

    Лукашенка наразі у санкційному списку нема - журналіст

    Євросоюз наступного тижня планує затвердити санкційний список посадовців режиму Лукашенка, до яких застосують санкції, проте самого Лукашенка у списку немає. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    «Санкції ЄС щодо Білорусі мають бути плюс-мінус погоджені і готові наступного тижня. Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися», - написав він.

    Нагадаємо, 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовилися про санкції проти Білорусі, які застосують до окремих посадовців режиму Лукашенка, причетних до репресій та фальсифікацій виборів.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом. 

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

    Читайте також:
    Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ