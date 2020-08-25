Євросоюз наступного тижня планує затвердити санкції щодо білоруських посадовців – ЗМІ



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Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися - журналіст

Лукашенка наразі у санкційному списку нема - журналіст

Євросоюз наступного тижня планує затвердити санкційний список посадовців режиму Лукашенка, до яких застосують санкції, проте самого Лукашенка у списку немає. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Санкції ЄС щодо Білорусі мають бути плюс-мінус погоджені і готові наступного тижня. Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися», - написав він.

the EU sanctions on #Belarus should be +/- agreed and ready next week. so far it looks like #Lukashenko won't be listed but it can still change — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 25, 2020

Нагадаємо, 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовилися про санкції проти Білорусі, які застосують до окремих посадовців режиму Лукашенка, причетних до репресій та фальсифікацій виборів.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.