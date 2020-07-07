Обшуки в окупованому Криму: російські силовики затримали шістьох людей



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ФСБ 7 липня проводить обшуки у кримських татар

Силовики не пустили адвоката в будинок кримського активіста, де ФСБ проводила обшук

У ході обшуків, які в окупованому Криму проходять з 4 години ранку, затримали 6 людей. Про це повідомляє громадський рух «Кримська солідарність».

«8:30 ранку. За попередніми даними правозахисного офісу адвокатів, затримано 6 осіб: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф’янов Алім, Хайретдінов Сейран, Сизиков Олександр, Бектемиров Вадим. Всіх доставляють в УФСБ Криму в Сімферополі на бульварі Франка. Ділявера Меметова в його домоволодінні не було», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що обшуки проходили щонайменше за сімома адресами.

Також адвокат Іслям Веліляєв повідомив, що його не пустили в будинок активіста Еміля Зіядінова у селищі Октябрське Красногвардійського району, де російські силовики сьогодні проводили обшук.

«Обшук почався о 4-й ранку, за словами очевидців. Співробітники ФСБ увірвалися в будинок, де знаходився сам Зіядінов, його сім’я, четверо неповнолітніх дітей, старі батьки. На мої вимоги, допустити мене до мого підзахисного і бути присутнім при обшуку, співробітники ФСБ взяли мою візитну картку і сказали чекати. Право на захист порушено», – наголосив Веліляєв.

Рано вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня по 31 грудня 2019 року.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який на виконання резолюції Генасамблеї оприлюднив доповідь про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, чітко задокументував нові порушення Росією міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 16 червня Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в офіційному листі постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, йшлося про штучну кампанію насильницької паспортизації та було підкреслено, що примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є «навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України».

До слова, заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги.

До слова, 10 червня посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Також російські вчені визнали: Крим без України приречений на катастрофу.



