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    США запровадили санкції проти понад 30 компаній, у списку є три російських

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    У &laquo;чорному списку&raquo; США опинилися компанії з Росії та Китаю - США запровадили санкції проти понад 30 компаній, у списку є три російських
    У «чорному списку» США опинилися компанії з Росії та Китаю
    Фото: з відкритих джерел

    Санкції проти компаній наклали через спроби закупити товари американського походження для реалізації російських військових програм

    Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти 34 іноземних компаній та фізичних осіб. У «чорний список» потрапили відомі виробники з Китаю і Росії. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

    Санкції наклало міністерство торгівлі США за спроби поставок американських електронних компонентів, які можуть використовувати для російських оборонних програм.

    У «чорному списку» опинилися компанії з Росії та Китаю, а також організації, які перебувають або мають представництва в інших країнах, зокрема в:

    Ірані,

    Канаді,

    Пакистані,

    Нідерландах,

    Туреччині,

    ОАЕ,

    Великій Британії.

    Санкції проти них наклали через спроби закупити товари американського походження для реалізації російських військових програм.

    • Міністерство торгівлі США наклало санкції проти трьох російських компаній і трьох росіян. Мовиться про: ТОВ «Тесон» займається поставками електронних компонентів від провідних світових виробників;
    • компанія «Радіант» – одна з найбільших дистриб'юторів електронних компонентів і модулів в Росії;
    • компанія «Трейд-компонент»відома гуртовою торгівлею електронним і телекомунікаційним обладнанням і його запасними частинами.

    Також обмежувальні заходи застосували проти:

    • Андрія Кузнєцова,
    • Маргарити Кузнєцової,
    • Дмитра Кравченка.

    За даними з відкритих джерел, Кравченко є генеральним директором, а Кузнєцови – власниками «Тесона». Також Андрій і Маргарита Кузнєцови є засновниками групи «Радіант».

    Тим часом, уряд України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

    Також США повідомляли, що введуть нові санкції проти «Північного потоку-2».

    Теги: Росія США РНБО санкції
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    США запровадили санкції проти понад 30 компаній, у списку є три російських