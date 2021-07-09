США запровадили санкції проти понад 30 компаній, у списку є три російських
Санкції проти компаній наклали через спроби закупити товари американського походження для реалізації російських військових програм
Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти 34 іноземних компаній та фізичних осіб. У «чорний список» потрапили відомі виробники з Китаю і Росії. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Санкції наклало міністерство торгівлі США за спроби поставок американських електронних компонентів, які можуть використовувати для російських оборонних програм.
У «чорному списку» опинилися компанії з Росії та Китаю, а також організації, які перебувають або мають представництва в інших країнах, зокрема в:
Ірані,
Канаді,
Пакистані,
Нідерландах,
Туреччині,
ОАЕ,
Великій Британії.
Санкції проти них наклали через спроби закупити товари американського походження для реалізації російських військових програм.
- Міністерство торгівлі США наклало санкції проти трьох російських компаній і трьох росіян. Мовиться про: ТОВ «Тесон» займається поставками електронних компонентів від провідних світових виробників;
- компанія «Радіант» – одна з найбільших дистриб'юторів електронних компонентів і модулів в Росії;
- компанія «Трейд-компонент»відома гуртовою торгівлею електронним і телекомунікаційним обладнанням і його запасними частинами.
Також обмежувальні заходи застосували проти:
- Андрія Кузнєцова,
- Маргарити Кузнєцової,
- Дмитра Кравченка.
За даними з відкритих джерел, Кравченко є генеральним директором, а Кузнєцови – власниками «Тесона». Також Андрій і Маргарита Кузнєцови є засновниками групи «Радіант».
Тим часом, уряд України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Також США повідомляли, що введуть нові санкції проти «Північного потоку-2».