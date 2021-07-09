США запровадили санкції проти понад 30 компаній, у списку є три російських

У «чорному списку» США опинилися компанії з Росії та Китаю

Санкції проти компаній наклали через спроби закупити товари американського походження для реалізації російських військових програм

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти 34 іноземних компаній та фізичних осіб. У «чорний список» потрапили відомі виробники з Китаю і Росії. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Санкції наклало міністерство торгівлі США за спроби поставок американських електронних компонентів, які можуть використовувати для російських оборонних програм.

У «чорному списку» опинилися компанії з Росії та Китаю, а також організації, які перебувають або мають представництва в інших країнах, зокрема в:

Ірані,

Канаді,

Пакистані,

Нідерландах,

Туреччині,

ОАЕ,

Великій Британії.

Санкції проти них наклали через спроби закупити товари американського походження для реалізації російських військових програм.

Міністерство торгівлі США наклало санкції проти трьох російських компаній і трьох росіян. Мовиться про: ТОВ «Тесон» займається поставками електронних компонентів від провідних світових виробників;

компанія «Радіант» – одна з найбільших дистриб'юторів електронних компонентів і модулів в Росії;

компанія «Трейд-компонент»відома гуртовою торгівлею електронним і телекомунікаційним обладнанням і його запасними частинами.

Також обмежувальні заходи застосували проти:

Андрія Кузнєцова,

Маргарити Кузнєцової,

Дмитра Кравченка.

За даними з відкритих джерел, Кравченко є генеральним директором, а Кузнєцови – власниками «Тесона». Також Андрій і Маргарита Кузнєцови є засновниками групи «Радіант».

Тим часом, уряд України схвалив введення санкцій проти Білорусі. Протягом місяця санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Також США повідомляли, що введуть нові санкції проти «Північного потоку-2».