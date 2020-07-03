Новий штам Сovid-19 передається швидше від людини до людини, – вчені



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Вчені виявили новий штам коронавірусу Covid-19

Коронавірус мутує

Новий штам коронавірусу Covid-19, який виявили вчені, може передаватися швидше від людини до людини, ніж інші різновиди вірусу. Про це повідомив американський інфекціоніст, головний експерт робочої групи із боротьби з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі у медичному журналу Journal of the American Medical Association, повідомляє DW

«Дані свідчать про те, є одна мутація, яка дає змогу вірусу швидше розмножуватися, відтак цей тип коронавірусу Covid-19 може бути ще заразнішим»- заявив Фаучі.

Раніше було оприлюднено дослідження, проведене експертами з групи з геноміки COVID-19 із Шеффілда (Англія), у якому стверджується, що новий штам коронавірусу «став найпоширенішою формою у глобальній пандемії». При цьому дослідники наголосили, що немає свідчень того, що переважаючий штам - G614 - викликає важчі наслідки зараження, ніж початковий штам коронавірусу.

Доктор Фаучі підтвердив, що «немає жодного зв'язку з тим, чи переноситиме людина вірус гірше".

Нагадаємо, сСтаном на 3 липня у світі 10 869 739 осіб інфіковано Covid-19. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 521 298. Своєю чергою, одужали 5 754 006 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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В Україні 3 липня 46 763 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 876 нових випадків, це на 13 випадків менше, ніж учора (889). Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР.