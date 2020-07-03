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    Здоров'я

    Новий штам Сovid-19 передається швидше від людини до людини, – вчені

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    <p>Вчені виявили новий штам коронавірусу Covid-19</p> - Новий штам Сovid-19 передається швидше від людини до людини, – вчені

    Вчені виявили новий штам коронавірусу Covid-19

    Коронавірус мутує

    Новий штам коронавірусу Covid-19, який виявили вчені,  може передаватися швидше від людини до людини, ніж інші різновиди вірусу. Про це повідомив американський інфекціоніст, головний експерт робочої групи із боротьби з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі у медичному журналу Journal of the American Medical Association, повідомляє DW

    «Дані свідчать про те,  є одна мутація, яка дає змогу вірусу швидше розмножуватися, відтак цей тип коронавірусу Covid-19 може бути ще заразнішим»- заявив Фаучі.

    Раніше було оприлюднено дослідження, проведене експертами з групи з геноміки COVID-19 із Шеффілда (Англія), у якому стверджується, що новий штам коронавірусу «став найпоширенішою формою у глобальній пандемії». При цьому дослідники наголосили, що немає свідчень того, що переважаючий штам - G614 - викликає важчі наслідки зараження, ніж початковий штам коронавірусу.

    Доктор Фаучі підтвердив, що  «немає жодного зв'язку з тим, чи переноситиме людина вірус гірше".

    Нагадаємо, сСтаном на 3 липня  у світі 10 869 739 осіб інфіковано Covid-19. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 521 298. Своєю чергою, одужали 5 754 006 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      46763
    • Хворіють
      24993
    • Одужали
      20558
    • Померли
      1212

    В Україні 3 липня 46 763 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 876 нових випадків, це на 13 випадків менше, ніж учора (889). Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР.         

    здоров'я медицина наука коронавірус
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