Все більше киян звертаються до медиків із симптомами коронавірусу



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У столиці зростає кількість тестувань на Covid-19

За останню добу у Києві зробили майже 5 тисяч тестів методом ПЛР та ІФА

Кількість тестувань на коронавірус у Києві збільшується, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Зазначу, що ми збільшуємо кількість тестувань на Covid-19, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Наприклад, тільки за останню добу в столиці зробили майже 5 тисяч тестів методом ПЛР та ІФА. Зокрема, за весь період «Київський лабораторний центр МОЗ України» зробив майже 44 тисячі досліджень ПЛР-тестів. Роблять такі дослідження ще в 4 комунальних мед закладах, а також - у приватних клініках і державних медичних установах», - сказав Кличко.

Також він повідомив, що мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 29 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження.

«Показник тестування в столиці сьогодні - найвищий в Україні і становить понад 74 тести на 100 тисяч мешканців міста», - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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Як повідомлялося, станом на ранок 3 липня, у Києві підтверджено 5347 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 105 осіб.

Кличко заявив, що у Києві зменшується захворюваність на коронавірус серед медичних працівників.