  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Все більше киян звертаються до медиків із симптомами коронавірусу

    • Розсилка
    У столиці зростає&nbsp;кількість тестувань на&nbsp;Covid-19 - Все більше киян звертаються до медиків із симптомами коронавірусу
    У столиці зростає кількість тестувань на Covid-19

    За останню добу у Києві зробили майже 5 тисяч тестів методом ПЛР та ІФА

    Кількість тестувань на коронавірус у Києві збільшується, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Зазначу, що ми збільшуємо кількість тестувань на Covid-19, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Наприклад, тільки за останню добу в столиці зробили майже 5 тисяч тестів методом ПЛР та ІФА. Зокрема, за весь період «Київський лабораторний центр МОЗ України» зробив майже 44 тисячі досліджень ПЛР-тестів. Роблять такі дослідження ще в 4 комунальних мед закладах, а також - у приватних клініках і державних медичних установах», - сказав Кличко.

    Також він повідомив, що мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 29 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження. 

    «Показник тестування в столиці сьогодні - найвищий в Україні і становить понад 74 тести на 100 тисяч мешканців міста», - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      46763
    • Хворіють
      24993
    • Одужали
      20558
    • Померли
      1212

    Як повідомлялося, станом на ранок 3 липня, у Києві підтверджено 5347 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 105 осіб.

    Кличко заявив, що у Києві зменшується захворюваність на коронавірус серед медичних працівників. 

    Віталій Кличко лікарня епідемія кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ