Представлені чотири сценарії проведення «Євробачення-2021»



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Цьогоріч музичний конкурс має відбутися у Роттердамі

У 2020 році Євробачення було скасовано у зв’язку з пандемією коронавірусу

Організатори міжнародного музичного конкурсу «Євробачення» представили чотири сценарії проведення заходу в 2021 році. Формат конкурсу буде залежати від епідеміологічної ситуації в світі, повідомляється на сайті «Євробачення».

Перший традиційний – варіант передбачає проведення конкурсу в концертному залі Ahoy в Роттердамі (Нідерланди), де будуть присутні журі та глядачі. В такому випадку конкурсанти зможуть відвідати і інші заходи, які проводяться в місті.

Другий варіант – введення деяких обмежень: в залі буде дотримуватися соціальна дистанція, скорочена чисельність міжнародних делегацій і представників преси. Обмеження торкнуться і міських заходів.

За третім сценарієм, конкурсанти, які не зможуть приїхати в Роттердам через закриті кордони, отримають можливість виступити дистанційно, перебуваючи на батьківщині.

Четвертий варіант проведення «Євробачення» передбачає повністю онлайн-формат. В такому випадку будуть скасовані і всі супутні заходи в Роттердамі.

У 2020 році Євробачення було скасовано у зв’язку з пандемією коронавірусу. У червні організатори назвали дати проведення конкурсу в наступному році. Так, півфінали відбудуться 18 і 20 травня, а фінал заплановано на 22 травня.