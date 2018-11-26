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    «Євробляхери» почали пропускати авто на кордоні з Польщею

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    Зранку повідомлялося, що до цього рух було&nbsp;<a href="/news/ukravtodor-opublikuvav-spisok-zablokovanih-dorig--547931.html">заблоковано</a>&nbsp;у понад 10 пунктах пропуску на держкордоні. - «Євробляхери» почали пропускати авто на кордоні з Польщею
    Зранку повідомлялося, що до цього рух було заблоковано у понад 10 пунктах пропуску на держкордоні.

    На КПП «Краковець» протестувальники пропускають автобуси. На «Шегинях» щопівгодини пропускають по кілька авто, на «Раві-Руській» поки що без змін

    Водії автомобілів з іноземними номерами, які блокують пункти пропуску на Львівщині, пішли на поступки. Про це повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Рибій, пише «Укрінформ».

    «На КПП «Краковець» протестувальники пропускають автобуси. На «Шегинях» щопівгодини пропускають по кілька авто, на «Раві-Руській» поки що без змін»,- зазначила Рибій.

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    Інші пункти пропуску на держкордоні з Польщею повністю розблоковані.

    Як повідомлялося, зранку повідомлялося, що до цього рух було заблоковано у понад 10 пунктах пропуску на держкордоні. Однак на деяких напрямках протестувальники розблокували під'їзні шляхи.

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