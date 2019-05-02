Євродепутат про «паспортизацію» Донбасу: Це спроба використати момент



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Депутат Європарламенту від Польщі Міхал Боні Фото: Platfor.ma

Депутат Європарламенту від Польщі Міхал Боні підкреслив, що роздача паспортів РФ жителям тимчасово окупованих районів Донбасу – «дуже небезпечне явище», на яке потрібно реагувати

Рішення Росії про отримання громадянства РФ громадянами України – жителями ОРДЛО, є «скандальним» і спробою використати момент, коли Україна та ЄС зайняті виборчими кампаніями. Таку думку висловив депутат Європарламенту від Польщі Міхал Боні, передає «Укрінформ».

«Це рішення є скандальним. Це свого роду спроба використати момент, адже Європа зараз живе виборами до Європарламенту, а Україна - часом після президентських виборів. Ніхто не має часу зосереджуватися на цьому», - зазначив Боні.

За його словами, це рішення є спробою підкупу українців – «купіть російські паспорти, станьте росіянами». Водночас, за цим можуть стояти глибші мотиви формального заволодіння територією України в майбутньому.

«У певний момент вони можуть сказати, що значна частина жителів східної частини України – люди з російськими паспортами, а якщо вони з російськими паспортами, то непотрібною є дискусія про те, що це – Україна», - наголосив політик.

Він підкреслив, що це – «дуже небезпечне явище», на яке потрібно реагувати.

Боні висловив сподівання, що новий склад Європарламенту шукатиме спільні рішення для ЄС та України у цій ситуації.

Як відомо, президент Росії Володимир Путін підписав указ, що розширив перелік громадян України, які мають право на спрощене отримання російського громадянства. На спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати громадяни України, які до березня 2014 року проживали у Криму, а також жителі ОРДЛО. Крім того, Путін нещодавно заявив, що РФ думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою всім українцям.