Путін запропонував ввести загальне громадянство для України і Росії



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Президент Росії Володимир Путін

За словами президента РФ, «це зробить обидві країни сильнішими та успішнішими»

Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін висунув пропозицію ввести загальне громадянство для жителів Росії і України. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на росЗМІ.

За словами президента РФ, «спільне громадянство зробить обидві країни сильнішими та успішнішими».

«Я багато разів говорив, що українці та росіяни - братні народи і навіть більше того. Я взагалі вважаю, що це один народ. І, якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, і українці», - заявив він.

За словами Путіна, це рішення говорить про те, що «ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного».

Зазначимо, раніше майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про можливе спрощення процедури отримання російських паспортів громадянами України. Зеленський підкреслив, що такими діями Росія «даремно витрачає час».

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Нагадаємо, низка країн ЄС в Раді Безпеки ООН -Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени - Швеція, Італія та Нідерланди засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та наголосили, що воно підриває суверенітет України.

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