Єврогрупу очолив ірландський міністр фінансів



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Міністр фінансів Ірландії Паскаль Донох'ю

Донох'ю пообіцяв, що на цій посаді «будуватиме мости» між усіма учасниками Єврозони

Міністр фінансів Ірландії Паскаль Донох'ю був обраний головою Єврогрупи. Кандидатура ірландця була схвалена всіма 19 країнами Єврогрупи на засіданні, що пройшло у форматі відеоконференції у четвер, 9 липня, повідомив у своєму Twitter поки ще чинний голова Єврогруппи Маріу Сентену. «Вітаю нового голову Єврогрупи», - написав Сентену, розмістивши фотографію Паскаля Донох'ю.

Крім Донох'ю на цей пост претендували міністерка з економічних питань та цифрових перетворень Іспанії Надія Кальвіньо і міністр фінансів Люксембургу П'єр Граменья.

Сам Донох'ю заявив, що гордий своїм призначенням. За його словами, на посаді голови Єврогрупи він намагатиметься «будувати мости між усіма членами Єврозони та активно працювати з усіма країнами-членами, щоб забезпечити базований на консенсусі підхід до відновлення наших економік та наших суспільств».

Єврогрупа є неформальним об'єднанням міністрів фінансів 19 держав Єврозони. Вони зазвичай консультуються раз на місяць і координують свої дії в питаннях економічної та фінансової політики. Попри формальну відсутність повноважень, це об'єднання є дуже впливовим та вважається таким собі «тіньовим урядом Єврозони».

Ірландець приступить до роботи на новій посаді у понеділок, 13 липня. Термін його повноважень становитиме два з половиною роки. Очікується, що новому главі Єврогрупи доведеться мати справу на цій посаді з серйозними викликами через найглибшу в історії Єврозони рецесію, викликану пандемією коронавірусу.

Джерело: DW