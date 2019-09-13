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    Єврокомісар Ган назвав ключовий індикатор для країн-кандидатів до ЄС

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    Єврокомісар Йоганнес Ган - Єврокомісар Ган назвав ключовий індикатор для країн-кандидатів до ЄС
    Єврокомісар Йоганнес Ган

    Йоганнес Ган: Свобода висловлювання та свобода медіа є частиною тієї основи, на якій побудований весь наш (Європейський) Союз

    Єврокомісар Йоганнес Ган наголосив, що забезпечення належного рівня свободи висловлювань та медіа є одним із ключових індикаторів, які визначають готовність країни-кандидата до членства в ЄС. Про це єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення заявив у п’ятницю у столиці Чорногорії Подгориці, де 12-13 вересня проходять медіадні ЄС-Західні Балкани, повідомляє сайт Єврокомісії.

    «Свобода висловлювання та свобода медіа є частиною тієї основи, на якій побудований весь наш (Європейський) Союз. Вони також є ключовими політичними індикаторами під час процесу входження. З огляду на тривожний розвиток подій у регіоні, від неправомірного політичного втручання до розповсюдження дезінформації, цього року медіадні присвячені стосунками між медіа і політиками та покликані прокласти шлях до поліпшення поточної ситуації», - зазначив Ган.

    Цього року в заходах медіа-днів ЄС-Західні Балкани взяли участь більше 350 представників преси та громадських організацій, а також політики з країн регіону та Євросоюзу.

    Як йдеться у повідомленні Єврокомісії, ЄС здійснює довгостроковий стратегічний підхід стосовно підтримки свободи медіа в регіоні Західних Балкан, і вже надав 20 мільйонів євро для підтримки п’яти регіональних проектів та ініціатив у сфері свободи слова у шести балканських країнах.

    Джерело: Укрінформ

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