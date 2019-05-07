Єврокомісар обговорив з представниками уряду України завдання на найближчі місяці



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Комісаром ЄС Йоганнес Ган та прем'єр-міністр України Володимир Гройсман Фото: twitter.com/VGroysman

За словами прем'єра Гройсмана, євроінтеграція і втілення положень Угоди про асоціацію з Євросоюзом - пріоритет номер один

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган у вівторок в Києві зустрівся з прем’єр-міністром України. Під час зустрічі піднімались теми євроінтеграції і втілень положень Угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також завдань уряду на найближчі місяці, повідомив у Twitter український прем’єр.

«Вівторок розпочав зустріччю з Комісаром ЄС Йоганнесом Ганом. Євроінтеграція і втілення положень Угоди про асоціацію з Євросоюзом - пріоритет номер один для нас», - написав Гройсман.

З його слів, попри всі існуючі виклики, уряд зберігає фінансову стабільність країни і фокусується на економічному зростанні.

«Завдання уряду на найближчі місяці – продовження реформ і сприяння реформі правової системи держави. Час для ухвалення потрібних країні рішень – є. Ми знаємо, що і як робити», - додав прем’єр.