Єврокомісар обговорив з представниками уряду України завдання на найближчі місяці
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За словами прем'єра Гройсмана, євроінтеграція і втілення положень Угоди про асоціацію з Євросоюзом - пріоритет номер один
Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган у вівторок в Києві зустрівся з прем’єр-міністром України. Під час зустрічі піднімались теми євроінтеграції і втілень положень Угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також завдань уряду на найближчі місяці, повідомив у Twitter український прем’єр.
«Вівторок розпочав зустріччю з Комісаром ЄС Йоганнесом Ганом. Євроінтеграція і втілення положень Угоди про асоціацію з Євросоюзом - пріоритет номер один для нас», - написав Гройсман.
З його слів, попри всі існуючі виклики, уряд зберігає фінансову стабільність країни і фокусується на економічному зростанні.
«Завдання уряду на найближчі місяці – продовження реформ і сприяння реформі правової системи держави. Час для ухвалення потрібних країні рішень – є. Ми знаємо, що і як робити», - додав прем’єр.