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    У світі

    Туск дорікнув керівній партії Польщі постачанням вугілля з Донбасу

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    Туск&nbsp;посилався на журналістське розслідування видання Dziennik Gazeta Prawna про процедуру імпорту в Польщу вугілля з Донбасу - Туск дорікнув керівній партії Польщі постачанням вугілля з Донбасу
    Туск посилався на журналістське розслідування видання Dziennik Gazeta Prawna про процедуру імпорту в Польщу вугілля з Донбасу

    Це незвично дивна форма патріотизму - фінансувати імперські ідеї Путіна - президент ЄР

    Президент Європейської ради Дональд Туск у Польщі дорікнув керівній партії цієї країни «Право і справедливість» поставками вугілля з окупованого Донбасу. Про це повідомляє Money.pl.

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    «Це незвично дивна форма патріотизму - привозити російське вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна, надаючи йому 3,5 млрд злотих на рік за цю сировину, щоб він міг загрожувати нашим найближчим сусідам, а також труїти цим вугіллям польських дітей», - заявив Туск.

    При цьому він посилався на журналістське розслідування видання Dziennik Gazeta Prawna про процедуру імпорту в Польщу вугілля з Донбасу.

    За даними видання, з березня 2017 року по вересень 2018 року до Польщі привезли 304 тисячі тонн антрациту з Донбасу. Крім того, до Польщі потрапляє вугілля, що видобувається у Росії.

    Зазначається, що імпортером донбаського антрациту є не польський уряд, а приватні компанії.

    Як повідомлялося, Туск знову потрапив до трійки найбільш популярних серед поляків політиків. Поляки найбільше довіряють президенту Анджею Дуді, а президент Європейської ради, екс-прем’єр Польщі Дональд Туск на разі на третьому місці.

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