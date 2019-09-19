Єврокомісія назвала теми наступних переговорів щодо газу



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Віце-президент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович

Нові переговори по газу присвятять питанням транзиту і прямих поставок до України

На наступних тристоронніх переговорах по газу з участю України, Росії та Євросоюзу обговорюватимуть обсяги транзиту і прямі поставки українській стороні. Про це на брифінгу заявив віце-президент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович, передає РБК-Україна.

За його словами, на сьогоднішніх переговорах були розставлені «очевидні акценти».

«Для української сторони найважливіше добре функціонуючий транзит і обсяги газу для європейських споживачів. Російська ж сторона акцентувала на прямих поставках газу для українських користувачів. Це ті питання, які будуть обговорюватись на наступних переговорах», - зазначив Шефчович.

Він також підкреслив, що Росія погодилася працювати над новим контрактом, який буде укладено за європейським законодавством.

Питання обсягу транзиту, тарифів і тривалості контракту будуть обговорюватися на двосторонній основі між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України».

Міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель прокоментував тристоронні переговори в Брюсселі, за його словами, переговори по газу були конструктивними.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. У той же час, якщо Україна не встигне впровадити норми ЄС, Росія пропонує продовжити діючий контракт на короткий термін.