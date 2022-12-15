Вивозили зерно із Херсонщини до Росії: суд виніс вирок 15 бойовикам «Л/ДНР»

Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу

Кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань «Л/ДНР», які штурмували українські міста на півдні та сході України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Зазначається, що після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники. У лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу РФ вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

Крім цього виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ.

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«Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ, суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення. На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки нагадує про невідворотність покарання за злочини проти України.

Раніше повідмолялося, що СБУ затримала автоперевізника, який звозив окупантів до Херсона.