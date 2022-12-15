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Вивозили зерно із Херсонщини до Росії: суд виніс вирок 15 бойовикам «Л/ДНР»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вивозили зерно із Херсонщини до Росії: суд виніс вирок 15 бойовикам «Л/ДНР»
фото ілюстративне

Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу

Кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань «Л/ДНР», які штурмували українські міста на півдні та сході України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники. У лавах підрозділів 2-го армійського корпусу Південного військового округу РФ вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

Крім цього виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених причорноморських районів України до РФ.

«Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ, суд призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення. На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки нагадує про невідворотність покарання за злочини проти України.

Раніше повідмолялося, що СБУ затримала автоперевізника, який звозив окупантів до Херсона.

Теги: Україна окупанти росія війна Херсонщина СБУ

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Кримінал

Вивозили зерно із Херсонщини до Росії: суд виніс вирок 15 бойовикам «Л/ДНР»
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