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Фермери бунтують: умови торгівлі між Україною та ЄС можуть бути змінені

Ірина Глотова
glavcom.ua
Фермери бунтують: умови торгівлі між Україною та ЄС можуть бути змінені
Комісія перегляне лібералізацію торгівлі агропродовольчими товарами між Україною
фото: landlord.ua

Європейські фермери занепокоєні зростаючим агроекспортом з України до ЄС у рамках ініціативи «Смуги солідарності»

Єврокомісія (ЄК) розглядає варіанти перегляду режиму лібералізації торгівлі з Києвом, оскільки ситуація з аграрним експортом України ставить європейських фермерів у невигідне становище. Про це повідомляє Euractiv.

«Комісія перегляне лібералізацію торгівлі агропродовольчими товарами між Україною та ЄС», –  говориться у повідомленні.

Зокрема наголошується, що ЄК зіткнулася з «зростаючим тиском» європейських країн, оскільки поточні умови ставлять фермерів у невигідне становище через приплив української продукції. Крім того, про ризик банкрутства говорили румунські, польські та угорські агровиробники. Представник ЄК також визнав, що умови імпорту продовольства з України є «проблемою для наших фермерів».

Нагадаємо, Євросоюз запустив ініціативу «Смуги солідарності» наприкінці травня 2022 року, щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарську продукцію залізничним, автомобільним і річковим транспортом, в умовах перебоїв, зумовлених війною росії.

За словами заступника генерального директора Комісії Майкла Сканнелла, майже через рік після початку війни ці заходи виявилися успішними –  станом на грудень 2022 року було експортовано три мільйони тонн зерна.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС підписана у 2014 році, проте вона не набула чинності відразу, оскільки для цього потрібно було схвалення всіх країн-членів об'єднання. У 2017 році остання держава, що залишилася, – Нідерланди – ратифікувала документ.

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Теги: торгівля фермер держава

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