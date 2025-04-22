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Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
Церетелі помер у Москві у віці 92 років через зупинку серця
фото: Комерсант

Церетелі був одним із найвпливовіших митців сучасної Росії

У вівторок, 22 квітня, стало відомо про смерть художника-монументаліста, скульптора, який ліпив образи імперської Росії, та президента Російської академії мистецтв Зураба Церетелі. Він помер у Москві у віці 92 років через зупинку серця. Про це повідомляють в російських медіа, посилаючись на помічника художника Сергія Шагулашвілі.

«Так, це сталося сьогодні о пів на другу ночі», – повідомив Шагулашвілі.

Хто такий Зураб Церетелі

Зураб Церетелі – радянський, грузинський і російський художник-монументаліст, президент Російської академії мистецтв. Народився 1934 року в Тбілісі. Він автор численних творів. Його доробок нараховує понад п'яти тисяч творів живопису, графіки, скульптури, монументально-декоративного мистецтва (фрески, мозаїки, панно).

Закінчив живописний факультет Тбіліської академії мистецтв, працював в Інституті історії, археології та етнографії Академії наук Грузії. У 1964 навчався у Франції, де спілкувався з видатними художниками Пабло Пікассо і Марком Шагалом.

З кінця 1960-х років почав активно працювати в області монументального мистецтва. З 1997 року був президентом Російської академії мистецтв.

Роботи Церетелі

Церетелі був одним із найвпливовіших митців сучасної Росії. Він є автором понад 5 тис. творів – від фресок і мозаїк до масивних скульптур у різних куточках світу. Серед найвідоміших скульптурних робіт слід виділити: 

  1. Монумент «Добро перемагає Зло» перед будівлею ООН у Нью-Йорку
  2. Пам'ятник «Зруйнувати стіну недовіри» (Лондон, Великобританія)
  3. Пам'ятник Івану Павлу Другому (Франція)
  4. Монумент «Сльоза скорботи» (2005, Нью-Джерсі) – дар американському народу на знак пам'яті жертв терактів 11 вересня.
  5. Скульптура «Три Мушкетери» Франція, Гасконь. 
Скульптура Зураба Церетелі, передана в дар ООН Радянсьим Союзом у 1990 році
Скульптура Зураба Церетелі, передана в дар ООН Радянсьим Союзом у 1990 році
фото: www.un.org

Зураб Церетелі і Україна

Церетелі створив пам’ятник засновникам Харкова, який більш відомий як «пам’ятник козаку Харьку». Скульптуру встановили на початку проспекту Науки – неподалік Держпрому. Свого часу її подарував місту мер Москви Юрій Лужков – на 350-річчя від дня заснування Харкова.

Церетелі створив пам’ятник засновникам Харкова
Церетелі створив пам’ятник засновникам Харкова
фото з відкритих джерел

У 2014 році, коли прізвище Церетелі включили до списку підписантів листа на підтримку політики Путіна щодо України, помічник скульптора заявив, що його шеф нічого подібного не підписував. «Пан Церетелі не втручався і не втручається в політику. Ніколи і ніде. Він жодного разу не підписував жодних політичних документів. І під цим листом він не підписувався. Міністерство культури РФ ввело Зураба Церетелі до списку підписантів, не питаючи його дозволу», – цитувало тоді слова помічника Церетелі «Радіо Свобода».

Церетелі працював над бронзовою скульптурою російського диктатора Путіна
Церетелі працював над бронзовою скульптурою російського диктатора Путіна
фото з відкритих джерел

20 вересня 2017 Церетелі потрапив до Переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Скульптор користувався незмінно хорошим ставленням російського диктатора Путіна та навіть працював над бронзовою скульптурою російського диктатора. А в 2024 році сам Путін офіційно привітав митця з 90-річчям –текст було опублікувано на сайті Кремля.

Попри свій поважний вік, Церетелі продовжував працювати на режим Путіна. В останні дні життя він готував макет пам'ятної медалі до «звільнення Суджі від ЗСУ». 

Теги: росія путін смерть художник

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