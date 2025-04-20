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Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Епіфаній записав відеозвернення з нагоди Великодня
скриншот з відео

Епіфаній подякував захисникам та захисницям України

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього. Відео опубліковане на його сторінці у соцмережі, передає «Главком».

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем. Він почав зі слів: «Сьогодні в день Христового воскресіння ми оновлюємо свої надії на перемогу правди і добра».

«Найперші вітання ми спрямовуємо до наших захисників. Завдяки вам ми і цей Великдень можемо святкувати, звершуючи богослужіння рідною мовою у рідній Помісній Церкві», – сказав Епіфаній.

«Дорогі брати і сестри, щиро бажаю, щоб радісна звістка про Воскресіння Господнє наповнювала ваші серця миром, любов’ю та духовно зміцнювала. Нехай віра у Воскреслого Спасителя стане джерелом нашого натхнення для подальшого служіння заради спільної перемоги та відновлення України», – додав митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Нагадаємо, президент Зеленський у великодньому зверненні назвав Росію однією з найбільших загроз для вірян.

«Для мільйонів українців Великдень – одне з найбільших свят. І мільйони українців ітимуть до церков. Багато хто, на жаль, до зруйнованих чи пошкоджених церков», –написав президент.

До слова, великодні богослужіння 2025 року в Україні можна буде переглянути онлайн, що дозволить вірянам долучитися до святкування, не виходячи з дому.

Комендантська година у Великодню ніч на Київщині залишається незмінною – з 00:00 до 05:00. «Главком» опублікував розклад онлайн-трансляцій.

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Теги: Епіфаній Великдень 2025 свято

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