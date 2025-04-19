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Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
США скоротять свою військову присутність у Сирії
фото: AFP

Буде закрито три невеликі операційні бази на північному сході Сирії

Збройні сили США планують суттєво скоротити свою присутність у Сирії, зменшивши кількість військових з двох тисяч до менш ніж однієї тисячі. Про це повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл, передає «Главком».

За його словами, скорочення військової присутності американських військових у Сирії відбудеться протягом найближчих місяців. Він також зазначив, що це рішення є частиною «свідомого та умовного процесу».

«Ця консолідація демонструє суттєві кроки, які ми зробили для ослаблення привабливості та бойових можливостей «Ісламської держави» – як у регіоні, так і в усьому світі», – зазначив прессекретар Пентагону Шон Парнелл

​Reuters пише, що в межах цього скорочення буде закрито три невеликі операційні бази на північному сході Сирії.

Рішення також пов'язане з нещодавнім зростанням напруженості в регіоні, включаючи атаки іранських угруповань на американські сили після нападів ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року, що призвело до тимчасового збільшення контингенту США в Сирії.

До слова, Росія збереже військову присутність у Сирії, включаючи свої бази, незважаючи на зміну влади в арабській країні.

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Теги: Сирія військові США

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