«Європейська солідарність» увійшла до «Європейської народної партії», - Порошенко



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Фото: facebook.com/petroporoshenko

Петро Порошенко: Членство в цих двох союзах гарантує нам мир та безпеку

«Європейська солідарність» офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичої родини об’єднаноі Європи – «Європейської народної партії». Про це повідомив лідер партії та п'ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Щойно ЄНП ухвалила відповідне рішення. Це - визнання успішності п’яти років реформ, які здійснювалися нашою командою. Це - мандат довіри до «Європейської солідарност»і як проєвропейської української партії», - написав Порошенко.

П'ятий президент України зазначив, що «приєднання до ЄНП розглядаємо не лише як нашу внутрішьнопартійну подію, а як сигнал визнання європейських прагнень України, її бажання приєднатися до ЄС та НАТО. Бо лише членство в цих двох союзах гарантує нам мир та безпеку».

Він додав, що «Європейська народна партія» стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. «Новий формат співпраці з нею дає нам нові можливості відстоювати європейський та євроатлантичний вибір України», - резюмував Порошенко.