Артур Герасимов: Законопроекти «слуги народу» розвертають Україну в бік російської авторитарної моделі держави



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Співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов Фото: eurosolidarity.org

Аналітична група «Європейської солідарності» ретельно проаналізувала всі законопроекти і побачила, що 90% з них з «подвійним дном»

Фракція партії «Європейська солідарність» проаналізувала законопроекти, ініційовані монобільшістю, і вважає, що вони спрямовані на узурпацію влади в Україні. Про це сказав на брифінгу у Відкритому офісі партії співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, йдеться у повідомленні на сайті партії.

«На жаль, все це не є випадковим. Аналіз довів, що законопроекти, за які фракція «Слуга народу» має намір голосувати наступного тижня, повним ходом і дуже швидко розгортають нас від Європи і ведуть у напрямку російської авторитарної моделі держави. Коли ми звели все це в єдину картину, то побачили, що майже всі ці закони є невід’ємними елементами цього процесу», – сказав він.

Герасимов повідомив, що аналітична група фракції партії «Європейська солідарність» ретельно проаналізувала всі законопроекти і побачила, що 90% з них з «подвійним дном», а також призводять до повної відсутності контролю за діями влади.

«Законопроект 1008 з гарною назвою нібито закінчення судової реформи, насправді повний, тотальний контроль над судами. Пряме підпорядкування Національної гвардії президенту України. Я вже не кажу про порушення стандартів, але виникає дуже просте питання, а навіщо особисто президенту жандарми. Скасовується реформа генпрокуратури. Хочуть напряму підпорядкувати НАБУ і ДБР», – зазначив Герасимов.

Також, за його словами, дії нової влади можуть призвести до скасування безвізового режиму для українців.

«Це стосується НАБУ і ДБР, реформи прокуратури і взагалі багатьох демократичних норм і системи балансів в Україні, які ми будували за часів президентства Петра Порошенка за європейськими стандартами», – зауважив Герасимов.

Герасимов також наголосив, що спостерігається відкат законодавства щодо підприємництва до часів Януковича, а розслідування справ щодо корупції буде реалізовуватись через анонімні повідомлення.

«Всі пам’ятають як за часів Януковича відкривалася карна справа на підприємстві і після того вона продовжувалася чи не продовжувалася за хабарі. Зараз ця норма скасована, але її хочуть повернути. Крім того, хочуть арештовувати майно третьої особи за те, що особа могла знати про щось, тобто «не знала», а «могла знати». Хто буде визначати, що таке могла знати?

Щодо законопроекту про викривачів корупції, то наша фракція підтримує цю іде. Але коли кажуть, що будуть це робити на базі анонімок, це 1937 рік. Коли кажуть, що не буде жодної відповідальності за брехню – це не припустимо», – додав він.