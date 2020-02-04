У Порошенка домоглися від СБУ заборони на в’їзд російському співаку-«кримнашисту» документ



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Валерію Сюткіну заборонений в‘їзд в Україну

Валерій Сюткін раніше хвалив президента Росії Володимира Путіна за «блискуче» проведену анексію Криму

Політична партія «Європейська солідарність» домоглася рішення Служби безпеки України про заборону в’їзду до України на три роки російському співаку Валерію Сюткіну, який підтримує агресію РФ і окупацію Криму. Також СБУ проінформувала Державну прикордонну службу про порушення правил перетину державного кордону України і відвідування окупованого Криму іншим російським співаком Олександром Сєровим. Щодо можливості перетину ним кордону буде прийматися рішення прикордонниками.

Про це повідомив ініціатор депутатського звернення народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв на своїй сторінці в мережі Facebook.

«СБУ відреагувала на колективний лист 40 депутатів з Європейської солідарності, Голосу, Батьківщини і За майбутнє. Сюткіну заборонений в‘їзд в Україну. По іншому московському гастролеру, Сєрову, рішення має прийняти Державна прикордонна Служба.

Хай у себе вдома співами заробляють», – повідомив парламентар.

Нагадаємо, Сюткін, який раніше хвалив президента Росії Володимира Путіна за «блискуче» проведену анексію Криму, планував виступити з концертом у київському палаці мистецтв «Україна». Згідно з афішею палацу, концерт був запланований на 27 квітня.

Як повідомлялось, раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російській шансон-групі «Воровайки».