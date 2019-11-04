Помер суддя, який відкрив дві справи проти президента Кучми
Суддя Юрій Василенко з дружиною - Тетяною Монтян
Суддя Юрій Василенко помер ввечері у понеділок
Чоловік відомої адвокатки та громадської діячки Тетяни Монтян - суддя Юрій Василенко, помер у понеділок, 4 листопада.
Про це написав у Facebook журналіст Володимир Бойко.
«О пів на сьому вечора 4 листопада помер Юрій Олександрович Василенко – легендарний суддя у відставці, який, будучи суддею Апеляційного суду м.Києва, у жовтні 2002 року порушив дві кримінальних справи проти тодішнього президента Леоніда Кучми», - повідомив він.
Бойко висловив співчуття дружині померлого судді Тетяні Монтян та чотирьом їхнім синам.
Причини смерті Юрія Василенка не уточнюються.
До слова, 22 липня у віці 73 років помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка.