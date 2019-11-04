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    Помер суддя, який відкрив дві справи проти президента Кучми

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    <p>Суддя Юрій Василенко з дружиною - Тетяною Монтян</p> - Помер суддя, який відкрив дві справи проти президента Кучми

    Суддя Юрій Василенко з дружиною - Тетяною Монтян

    Суддя Юрій Василенко помер ввечері у понеділок

    Чоловік відомої адвокатки та громадської діячки Тетяни Монтян - суддя Юрій Василенко, помер у понеділок, 4 листопада.

    Про це написав у Facebook журналіст Володимир Бойко.

    «О пів на сьому вечора 4 листопада помер Юрій Олександрович Василенко – легендарний суддя у відставці, який, будучи суддею Апеляційного суду м.Києва, у жовтні 2002 року порушив дві кримінальних справи проти тодішнього президента Леоніда Кучми», - повідомив він.

    Бойко висловив співчуття дружині померлого судді Тетяні Монтян та чотирьом їхнім синам.

    Причини смерті Юрія Василенка не уточнюються.

    До слова, 22 липня у віці 73 років помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка.

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