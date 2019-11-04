Помер суддя, який відкрив дві справи проти президента Кучми



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Суддя Юрій Василенко з дружиною - Тетяною Монтян

Суддя Юрій Василенко помер ввечері у понеділок

Чоловік відомої адвокатки та громадської діячки Тетяни Монтян - суддя Юрій Василенко, помер у понеділок, 4 листопада.

Про це написав у Facebook журналіст Володимир Бойко.

«О пів на сьому вечора 4 листопада помер Юрій Олександрович Василенко – легендарний суддя у відставці, який, будучи суддею Апеляційного суду м.Києва, у жовтні 2002 року порушив дві кримінальних справи проти тодішнього президента Леоніда Кучми», - повідомив він.

Бойко висловив співчуття дружині померлого судді Тетяні Монтян та чотирьом їхнім синам.

Причини смерті Юрія Василенка не уточнюються.

До слова, 22 липня у віці 73 років помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка.