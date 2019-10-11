Європейські інституції сьогодні презентують проєкти для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Презентація проєктів відбудеться у Києві в п'ятницю

Рада Європи та Представництво Європейського Союзу сьогодні представлять проєкти, реалізація яких запланована в Україні на 2019-2021 роки.

Презентація відбудеться у Києві в п'ятницю, 11 жовтня, у готелі Хаятт Рідженсі, повідомили в Директораті з комунікацій Ради Європи.

Захід пройде під час першого засідання місцевого Керівного комітету в рамках другого етапу програми «Партнерство заради належного врядування», пише Укрінформ.

Проєкт «Активізація заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» здійснюватиметься до кінця 2021 року. Його бюджет - 500 тис. євро, 80% цієї суми фінансується ЄС і 20% – Радою Європи. Він спрямований на зміцнення інституційної спроможності та нормативної бази відповідно до стандартів РЄ та інших міжнародних стандартів для розв'язання питань, порушених MONEYVAL – моніторинговим органом Ради Європи у протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Проєкт узгоджується з пріоритетами співпраці, визначеними Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Порядком денним асоціації та Планом дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки.

Крім цього окремого національного проєкту, Україна бере участь у чотирьох регіональних проєктах загальним бюджетом у 2,4 млн євро, спрямованих на: запобігання та протидію економічній злочинності; зміцнення професійного статусу юриста; вдосконалення доступу до правосуддя через позасудові механізми відшкодування збитків потерпілим від дискримінації, злочинів на ґрунті ненависті та мови ворожнечі в країнах Східного партнерства; сприяння доступу жінок до правосуддя.