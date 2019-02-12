Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 4000 євро наркоторговцю



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Фото: Вікіпедія

Позивач скаржився на жорстоке поводження з боку правоохоронців під час затримання, окрім того, йому відмовили у допиті агента під прикриттям

Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 4000 євро українцю, засудженому у справі про наркоторгівлю.

У рішенні ЄСПЛ вказано, що українець Василь Якуба, 1971 року народження, був затриманий у березні 2007 року за продаж наркотиків. У червні 2007 року його засудили до восьми років ув'язнення.

Позивач скаржився на жорстоке поводження з боку правоохоронців під час затримання. Окрім того, йому відмовили у допиті агента під прикриттям. Таємному агенту не дозволялося давати показання в суді з метою захисту своєї особи.

Розглянувши позов Якуба проти України, ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити засудженому 2500 євро компенсації за моральну шкоду та 1,500 євро – за судові витрати.

Джерело: Новое Время