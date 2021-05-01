Євросоюз готовий відповісти на санкції Росії

У Брюсселі заявили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини

Євросоюз залишає за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії, введені щодо європейських чиновників.

Про це йдеться в спільній заяві глав Єврокомісії, Євроради та Європарламенту Урсули фон дер Ляйєн, Шарля Мішеля і Давида Сассолі.

У Брюсселі підкреслили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.

«Це рішення є останньою яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин. ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення російської влади», – йдеться у заяві.

Відповідну заяву вже підтримав глава європейської дипломатії Жозеф Боррель.

Він написав у своєму Twitter: «висловлюю солідарність з Сассолі, Вірою Юровою (Європейський Комісар з питань юстиції , – ред.) і шістьма чиновниками, яким Росія заборонила в'їзд».

Віра Юрова своєю чергою заявила, що «рада опинитися в такій хорошій компанії». За її словами, дії російської влади «заслуговують сильної і постійної реакції».

Нагадаємо, глава Європарламенту різко відреагував на санкції РФ та процитував Толстого.

Крім очільника Європарламенту Сассолі під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадовці з країн Балтії. Загалом російське МЗС ввело санкції проти восьми представників Євросоюзу.

У заяві російське міністерство звинуватило Євросоюз у продовженні «політики нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів щодо російських громадян і організацій».

«Тільки в березні 2021 року неправомірним обмеженням ЄС були піддані шість росіян», – сказано в заяві.

Тож у відповідь на введені 2 і 22 березня цього року Радою ЄС санкції проти шести російських громадян МЗС Росії оголосило власні обмеження проти громадян ЄС. Відтепер в'їзд в РФ їм заборонений.

Додамо, що напередодні Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT.