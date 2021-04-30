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    Глава Європарламенту різко відреагував на санкції РФ та процитував Толстого

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    &laquo;Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди&raquo;, &ndash; заявив Давид Сассолі - Глава Європарламенту різко відреагував на санкції РФ та процитував Толстого

    «Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди», – заявив Давид Сассолі

    Фото: ЕРА

    Погрози не змусять нас мовчати, наголосив очільник Європарламенту

    Глава Європейського парламенту Давид Сассолі відреагував на санкції з боку Росії. Сьогодні російське МЗС заборонило Сассолі в'їжджати на територію РФ.

    Як наголосив Сассолі у Twitter, жодні російські санкції не зможуть вплинути на рішення Європейського парламенту щодо захисту прав людини та демократії.

    «Мабуть, мене в Кремлі не чекають? Я трохи підозрював це... Ніякі санкції або залякування не зупинять Європарламент або мене від захисту прав людини, свободи і демократії. Погрози не змусять нас замовкнути. Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди», – заявив він.

    Нагадаємо, крім Сассолі, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадовці з країн Балтії. Загалом російське МЗС ввело санкції проти восьми представників Євросоюзу.

    У заяві російське міністерство звинуватило Євросоюз у продовженні «політики нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів щодо російських громадян і організацій».

    «Тільки в березні 2021 року неправомірним обмеженням ЄС були піддані шість росіян», – сказано в заяві.

    Тож у відповідь на введені 2 і 22 березня цього року Радою ЄС санкції проти шести російських громадян МЗС Росії оголосило власні обмеження проти громадян ЄС. Відтепер в'їзд в РФ їм заборонений.

    Додамо, що напередодні Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT.

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    Теги: МЗС ЄС Росія санкції Європарламент персона нон грата
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