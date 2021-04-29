Європарламент прийняв резолюцію щодо відключення Росії від SWIFT

Резолюцію європейських депутатів також закликає заблокувати будівництво російського газопроводу «Північний потік-2»

Європейський парламент підтримав резолюцію, яка закликає заблокувати будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» і відключити РФ від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

Результати голосування опубліковані на сайті Європарламенту.

Повна назва резолюції – «Про Росію, справу Олексія Навального, нарощування її військової потужності на кордоні з Україною і російський напад на Чеську Республіку».

Документ підтримали 548 євродепутатів, 113 утрималися, 25 – проти.

У резолюції йдеться, зокрема, про те, що Росія представляє зовнішню загрозу європейській безпеці. Крім того, влада країни веде внутрішню війну проти власного народу шляхом систематичного придушення опозиції.

Додамо, що автори документа також зажадали відмовитися від імпорту нафти і газу з Росії і запропонували заморозити європейські активи олігархів, близьких до російської влади і анулювати їх візи.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував можливість створення у Росії аналога SWIFT.

26 квітня найбільша фракція Європейського парламенту – Європейська народна партія – запропонувала відключити Росію від SWIFT.

SWIFT – міжнародна система передачі інформації та здійснення платежів між банками. До неї підключено понад 11 тисяч великих організацій у 200 країнах. Росія на сьогодні є одним з найактивніших учасників системи.