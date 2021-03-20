Євросоюз може закрити кордони для AstraZeneca

Регулятор вважає, що від AstraZeneca користі більше, ніж шкоди

Поки виробник вакцини не виконає контракт з Європою, експорт його препаратів під загрозою

Забороною на експорт продукції пригрозила компанії AstraZeneca глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. У своєму інтерв'ю Funkle Mediengruppe голова Єврокомісії заявила , що компанія AstraZeneca доставила в Європу тільки 30% від узгодженої з ЄС кількості препаратів.

«У нас є можливість заборонити запланований експорт. Це послання AstraZeneca: ви спочатку виконуєте свій контракт з Європою, перш ніж почнете поставляти в інші країни», – сказала фон дер Ляєн.

В самій AstraZeneca пояснюють затримки технічними проблемами виробництва.

Раніше вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca.

Згодом Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, у країні вже зареєстровано три вакцини – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.