Євросоюз передав українським прикордонникам техніку для облаштування кордону з Білоруссю

Технічну допомогу буде використано для проведення демаркаційних робіт

Прикордонники отримали трактори та подрібнювачі гілок на загальну суму 100 тис. євро

Євросоюз передав Житомирському і Луцькому прикордонному загону трактори та подрібнювачі гілок для облаштування ділянки українсько-білоруського кордону. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що кожен загін отримав по одному трактору Landini 5-120 і по одному подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200 загальною вартістю понад 100 тис. євро.

«Напередодні Нового року допомогу отримано від товариства «Excelor Holding Group (LLC)» в рамках реалізації спільного з Європейським союзом проекту міжнародної технічної допомоги «Надання обладнання для гарантування безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною; спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону», ─ йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі інформують, що технічну допомогу буде використано для проведення демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.