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    Євросоюз передав українським прикордонникам техніку для облаштування кордону з Білоруссю

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    Технічну допомогу буде використано для проведення демаркаційних робіт&nbsp; - Євросоюз передав українським прикордонникам техніку для облаштування кордону з Білоруссю
    Технічну допомогу буде використано для проведення демаркаційних робіт 

    Прикордонники отримали трактори та подрібнювачі гілок на загальну суму 100 тис. євро

    Євросоюз передав Житомирському і Луцькому прикордонному загону трактори та подрібнювачі гілок для облаштування ділянки українсько-білоруського кордону. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

    Зазначається, що кожен загін отримав по одному трактору Landini 5-120 і по одному подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200 загальною вартістю понад 100 тис. євро.

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    Євросоюз передав українським прикордонникам техніку для облаштування кордону з Білоруссю
    Євросоюз передав українським прикордонникам техніку для облаштування кордону з Білоруссю
    Євросоюз передав українським прикордонникам техніку для облаштування кордону з Білоруссю

    «Напередодні Нового року допомогу отримано від товариства «Excelor Holding Group (LLC)» в рамках реалізації спільного з Європейським союзом проекту міжнародної технічної допомоги «Надання обладнання для гарантування безпеки та демаркації державного кордону між Білоруссю та Україною; спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону», ─ йдеться у повідомленні.

    У Держприкордонслужбі інформують, що технічну допомогу буде використано для проведення демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба військова техніка кордон
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