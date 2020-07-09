Євросоюз переходить з нафти та газу на водень



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ЄС оприлюднив водневу стратегію

План з переходу на водневе паливо складається з трьох етапів

Єврокомісія представила стратегію використання водню як одне з найважливіших джерел енергій при переході на чисті технології. Він не виділяє при згорянні газів, що сприяють зміні клімату.

Про це розповів виконавчий віце-президент Колегії Єврокомісії Франс Тіммерманс, повідомляє France24.

За його словами, план ЄС складається з трьох етапів. Брюссель пропонує виробляти в Євросоюзі до 2024 року майже мільйон тонн цієї речовини, а до 2030 - 10 мільйонів тонн.

До 2050 року планується створення самодостатньої водневої індустрії, яка замінить викопні палива у всіх секторах, де цього не можуть зробити вітрогенератори або сонячні панелі.

Ідея також полягає в тому, щоб використовувати водневу енергію для галузей, які особливо важко чистити, наприклад, для виробництва сталі або хімікатів.

Для досягнення таких цілей Єврокомісія оголосила про створення Європейського альянсу чистого водню, який об'єднає представників промисловості, громадянського суспільства та приватного сектору економіки, органів державної та регіональної влади.

За словами Тіммерманса, зусилля, спрямовані на інноваційні перетворення в європейському енергетичному секторі, є важливою складовою пакета відновлення після економіки після пандемії.

Між іншим, японці навчилися виробляти водень за допомогою денного світла.

Крім того, водень може до 2050 року задовольнити 50% енергопотреб Великої Британії.