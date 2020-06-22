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    Вінницьке обленерго встановить на своїх дахах сонячну електростанцію

    нова енергія
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    На дахах будівель вінницького обленерго на вулиці Вишневій буде встановлено 193 сонячні панелі - Вінницьке обленерго встановить на своїх дахах сонячну електростанцію
    На дахах будівель вінницького обленерго на вулиці Вишневій буде встановлено 193 сонячні панелі

    Проект вартістю 533 тис. грн має бути завершений до 31 грудня 2020 року

    «Вінницяоблтеплоенерго» встановить на дахах своїх будівель сонячну електростанцію потужністю 60 кВт. Відповідну угоду комунальне підприємство уклало з київським ТОВ «Еко Білдінг. Груп», передає vlasno.info

    Загалом на дахах будівель обленерго на вулиці Вишневій буде встановлено 193 сонячні панелі потужністю 0,31 кВт.

    «Сонячну електростанцію потужністю 60 кВт будуємо для забезпечення власних потреб. За «зеленим» тарифом ми продавати не будемо, тому що не буде потужності, що перевищуватиме наше споживання» - розповів гендиректор ВОТЕ Валерій Довбанюк.

    Зараз «Вінницяоблтеплоенерго» купує електроенергію по 2,77 грн із ПДВ за кіловат, каже гендиректор ВОТЕ. «Підприємство споживає близько 8 000 кВт-год за місяць, витрачаючи близько 22 тис. грн, - пояснив він. - Саме цю суму і плануємо заощаджувати щомісяця влітку, встановивши сонячні панелі, а взимку доведеться докуповувати електроенергію».

    Проект вартістю 533 тис. грн має бути завершений до 31 грудня 2020 року.

    КП «Вінницяоблтеплоенерго» закупило фотоелектричні модулі минулого року приблизно за 900 тис. грн. Кошти на реалізацію проекту підприємство взяло в кредит в обласного Фонду сприяння інвестиціям та будівництво під п'ять відсотків. Термін окупності проекту становить сім років.

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