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    На Волині з'явиться вітропарк потужністю 106 МВт

    нова енергія
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    У Волинській області з'явиться вітропарк потужністю 106 МВт - На Волині з'явиться вітропарк потужністю 106 МВт
    У Волинській області з'явиться вітропарк потужністю 106 МВт

    Завдяки проекту планують залучити в область €300 млн інвестицій

    У Волинській області на териториторії Затурцівської ОТГ Локачинського району у 2022 році планують ввести в експлуатацію вітропарк потужністю 106МВт.

    Про це повідомляє Волинська обласна рада.

    Електростанцію мають намір побудувати ТзОВ «Волинь Вест Вінд-2» та ТзОВ «Волинь Вест Вінд-3». Об'єкти будуть встановлені за межами населених пунктів за 700 м від житлової забудови з дотриманням вимог українського законодавства.

    Зазначається, що проект дозволить залучити в область €300 мільйонів інвестицій та створити сотні високооплачуваних робочих місць. Орієнтовний термін експлуатації вітрової електростанції – 20 років.

    Також повідомляється, що стартувати з будівництвом вітрової електростанції в Локачинському районі поки заважають формальні причини. Зокрема, в районі не затверджено Схеми планування території, без якої не можна розробити детального плану території розміщення об'єктів альтернативної енергетики, як того вимагає Закон України.

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    енергетика закон Волинська область альтернативна енергетика
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