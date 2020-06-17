На Волині з'явиться вітропарк потужністю 106 МВт нова енергія



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У Волинській області з'явиться вітропарк потужністю 106 МВт

Завдяки проекту планують залучити в область €300 млн інвестицій

У Волинській області на териториторії Затурцівської ОТГ Локачинського району у 2022 році планують ввести в експлуатацію вітропарк потужністю 106МВт.

Про це повідомляє Волинська обласна рада.

Електростанцію мають намір побудувати ТзОВ «Волинь Вест Вінд-2» та ТзОВ «Волинь Вест Вінд-3». Об'єкти будуть встановлені за межами населених пунктів за 700 м від житлової забудови з дотриманням вимог українського законодавства.

Зазначається, що проект дозволить залучити в область €300 мільйонів інвестицій та створити сотні високооплачуваних робочих місць. Орієнтовний термін експлуатації вітрової електростанції – 20 років.

Також повідомляється, що стартувати з будівництвом вітрової електростанції в Локачинському районі поки заважають формальні причини. Зокрема, в районі не затверджено Схеми планування території, без якої не можна розробити детального плану території розміщення об'єктів альтернативної енергетики, як того вимагає Закон України.