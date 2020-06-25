Водень може до 2050 року задовольнити 50% енергопотреб Великої Британії нова енергія



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Водень може забезпечити 480 терават-годин енергії до 2050 року Фото: APAC Hydrogen Association

Падіння витрат на технологію та ціни на газ може призвести до постійного зниження ринкової вартості водню

Водень може задовольнити половину енергопотреб Великої Британії до 2050 року та відігравати важливу роль у досягненні цілей чистої енергії країни. Про це свідчать дані дослідження Aurora Energy Research, пише renews.biz.

Стимулювання розвитку водневої інфраструктури у Великій Британії могло б полегшити перехід країни на низьковуглецеву енергію та розблокувати можливості у великій промисловості та транспорті. Так, водень може задовольнити до 50% загальних потреб – в електроенергії, опаленні, промисловості та на транспорті.

Зазначається, що водень може забезпечити 480 терават-годин енергії до 2050 року. Широкомасштабне впровадження водню також може допомогти інтеграції відновлюваних джерел енергії в енергосистему, зменшивши потребу в пікові зимові місяці та збільшивши дохід на виробництво відновлюваних джерел енергії приблизно на 3 млрд фунтів на рік до середини століття.

Падіння витрат на технологію та ціни на газ може призвести до постійного зниження ринкової вартості водню, що, як очікується, в 2050 році опуститься нижче 50 фунтів за мегават-годину.