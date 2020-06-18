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    Данія підтримає «зелену» енергетику України наданням позик під 0%

    нова енергія
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    Данія фінансово підтримає &laquo;зелену&raquo; енергетику України - Данія підтримає «зелену» енергетику України наданням позик під 0%
    Данія фінансово підтримає «зелену» енергетику України

    Термін погашення позик складе до 10 років

    Данія надасть Україні безвідсоткові позики для фінансування проектів у сферах відновлюваної енергетики та енергоефективності, водопостачання та очищення стічних вод.

    Про це йдеться у програмі Danida Business Finance, повідомляє Міністерство фінансів. 

    «Допомога надається країнам, що розвиваються для фінансування проектів у сферах відновлюваної енергетики та енергоефективності; води та стічних вод. Фінансування відбувається шляхом надання комерційним банком або фінансовою установою з представництвом у Королівстві Данія позик уряду України або українським суб'єктам господарювання під державні гарантії», - говориться у документі.

    DBF пом'якшить умови кредиту шляхом надання допомоги, яка передбачає субсидію у вигляді процентних виплат на весь період кредитування, експортну кредитну премію і банківську маржу.

    З урахуванням допомоги DBF позики будуть безвідсотковими, а термін їх погашення складе до 10 років. Вони також можуть покривати до 100% вартості проекту.

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