Японці навчилися виробляти водень за допомогою денного світла нова енергія



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Новий спосіб видобутку водню передбачає використання тільки сонячної енергії і води

Вченим вдалося отримати високий рівень квантової ефективності, але в ультрафіолетовому діапазоні з довжинами хвиль 350-360 нм

У Японії вчені розробили метод виробництва водню у промислових масштабах за допомогою денного світла. За словами професора університету Сінсю Казунарі Домена, науковцям вдалося досягти високого рівня квантової ефективності для розщеплення води, передає ecotown.

Пропонований спосіб передбачає використання тільки сонячної енергії і води.

«Отримані на денному світлі результати мають прийнятний рівень, — сказав Казунарі Домен. - Видиме світло доступне у великих кількостях, тому ефективності у 30% або близько того вистачить для використання цього методу при виробництві водню на практиці».

Вченим вдалося отримати високий рівень квантової ефективності, близький до 100%, але в ультрафіолетовому діапазоні з довжинами хвиль 350-360 нм. Цього результату вдалося досягти при використанні фотокаталізатора на основі титанату стронцію, до якого був доданий сокаталізатор на основі алюмінію.

Деякі дослідники з інших університетів Японії відзначили, що спостережувана ефективність на відносно короткохвильовому випромінюванні навряд чи зможе забезпечити великомасштабне виробництво водню.

На думку представників університету Сінсю, інші варіанти сокаталізаторів можуть бути використані для підвищення ефективності поглинання енергії у інших ділянках спектра. «Ми продовжимо дослідження, щоб розширити доступні діапазони довжин хвиль», - заявив професор Цуесі Таката, який також займається дослідженнями в цьому університеті.

У спектрі сонячного світла є велика кількість ультрафіолетового випромінювання, проте більша його частина поглинається атмосферою. Ефективність наявних фотокаталізаторів в основному знаходиться на рівні перетворення 10% і менше, і в рідких випадках - перевершує 50%.