Агенція Bloomberg назвала єдину процвітаючу країну Європи



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Німеччина процвітає через експортно орієнтовану економіку

Німеччин - єдина країна в єврозоні, яка продемонструвала стабільне економічне зростання у вересні

Агенція Bloomberg назвала Німеччину єдиною процвітаючою країною в єврозоні, яка продемонструвала стабільне економічне зростання у вересні.

Зазначається, що орієнтовану на експорт економіку Німеччини витягує зростання світової торгівлі, в той час як багато країн на півдні Євросоюзу відстають через залежність від туризму і ринку послуг. «Ці сектори економіки найбільше постраждали від пандемії коронавірусу і продовжують просідати зараз, коли у світі знову зростає кількість хворих», – йдеться у повідомленні.

Агенція нагадує, що наразі в Європі починають повертати обмеження на поїздки, деякі країни закривають бари і ресторани.

«Для Франції це означає чергове скорочення виробництва в приватному секторі, а в Італії виробнича активність практично зупинилася», – стверджує Bloomberg.

Економісти вважають, що в четвертому кварталі 2020 го в економіці ЄС знову буде спад. «Багато буде залежати від того, чи вдасться контролювати другу хвилю вірусних інфекцій і чи можна послабити обмеження соціального дистанціювання, щоб знову активізувати діяльність сектора послуг», – говорить економіст IHS Markit Кріс Вільямсон .

За даними IHS Markit, темпи зростання промислового виробництва в єврозоні злетіли до максимального значення за останні два з гаком роки. У вересні 2020 року індекс Purchasing Managers Index (PMI) в єврозоні піднявся до позначки 53,7 пункту. У серпні він був на рівні 51,7 пункту.