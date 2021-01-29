У Євросоюзі схвалили третю вакцину від коронавірусу

Євросоюз планує закупити до 400 млн доз вакцини AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів схвалило вакцину від коронавірусу компанїї AstraZeneca.

Про це повідомляється на сайті організації.

Тепер вакцину компанії AstraZeneca можна використовувати на території Євросоюзу.

Як відомо, це вже третій препарат, який дозволили використовувати в ЄС.

Перші два – це препарати компаній Pfizer/BioNTech і Moderna.

Всього Євросоюз планує закупити до 400 млн доз вакцини AstraZeneca.

Найчастіші побічні ефекти від цієї вакцини були легкими або помірними.

29 січня Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Очільник МОЗ Максим Степанов стверджує, що на першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб. А самі щеплення нібито розпочнуться в лютому. При цьому Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».